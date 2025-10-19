القبارصة الأتراك يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• يتنافس في الانتخابات 7 مرشحين انسحب أحدهم السبت لصالح الرئيس الحالي أرسين تتار..

بدأ الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، صباح الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجولتها الأولى.

وانطلق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (3+ تغ) على أن ينتهي بحلول الساعة السادسة مساء.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات 777 صندوق اقتراع في عموم البلاد، يدلي فيها 218 ألفا و313 ناخبا بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

وبحسب الدستور القبرصي التركي يعتين على المرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للفوز بالرئاسة.

وإذا حصل أي مرشح على نسبة 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجولة الأولى ينتخب رئيسا للبلاد دون الحاجة لإجراء جولة ثانية.

وتعقد جولة ثانية من الانتخابات خلال 7 أيام في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة بالجولة الأولى.

ويتنافس في الجولة الثانية أول مرشحين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات بالجولة الأولى، ويفوز المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

ويتنافس في الجولة الأولى 7 مرشحين منهم 5 مستقلون، وهم؛ عثمان زوربا عن الحزب الاشتراكي القبرصي، وتوفان أرهورمان عن الحزب الجمهوري التركي.

والمستقلون، عارف صالح قرداغ، وأحمد بوران، ومحمد هاسغولر، وإبراهيم يازجي، وحسين غورلك، والرئيس الحالي أرسين تتار.

فيما أعلن حسين غورلك سحب ترشيحه، معلنا دعمه للرئيس أرسين تتار.