شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح، الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول بقضاء النبطية جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين اثنين بجروح".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة على طريق في بلدة تول، ما أدى إلى اندلاع النيران بالسيارة المستهدفة".

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية، قبل ساعات، قنبلة صوتية، بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام قضاء مرجعيون جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، وفقا للوكالة ذاتها.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.