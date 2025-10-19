الصين تتهم أمريكا بتنفيذ هجوم سيبراني على المركز الوطني لمراقبة الوقت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت بكين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات سيبرانية على المركز الوطني لمراقبة الوقت في مدينة شيان.

واتهمت وزارة الأمن العام وكالة الأمن القومي الأمريكي بتنفيذ هجمات بداية من مارس 2022.

وقالت الوزارة، إن الهجمات بدأت باستغلال ثغرات أمنية في الهواتف المحمولة للعاملين، تبعها هجوم على الحواسب الآلية بالمركز.

ويشار إلى أن المركز مسئول عن التوليد والحفاظ على الوقت الرسمي في الصين، وهذا يشكل أساسا لشبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء.

ويمكن أن تسبب الهجمات من هذا النوع في حدوث اضطرابات قوية، حسبما جاء في تقرير الوزارة.

ويشار إلى أن الصين لديها منطقة زمنية واحدة من الرغم من حجمها.

ولم يرد أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة.

ويذكر أن الجانبين يتبادلان الاتهامات دائما بشأن شن الهجمات السيبرانية.