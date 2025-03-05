 شن حملة إزالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على أملاك الدولة في المساعيد بالعريش - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 10:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شن حملة إزالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على أملاك الدولة في المساعيد بالعريش

مصطفي سنجر
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:59 م

شن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء حملة إزالات من المهد وتعدٍ على أملاك الدولة، وبناء بدون ترخيص برئاسة اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، وسكرتير عام مجلس مدينة العريش إيهاب بكير، وإدارة المتابعة والعلاقات العامة والإشغالات وقسم الإزالات، وقسم التنظيم.

وجرى تنفيذ الإزالات بمعدات مجلس مدينة العريش بمنطقة خدمات المساعيد، علما بأن الحملة مستمرة لإيقاف المباني المخالفة بمدينة العريش.

وطالب المجلس، المواطنين بعدم الإقدام على أعمال بناء وتعديات بدون ترخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.

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