محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات لتسيير حركة المواطنين وتحقيق الانسيابية المرورية

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة في شوارع مدينة طنطا، وذلك قبل أذان المغرب؛ لمتابعة سير العمل في مجال النظافة ورفع الإشغالات، والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين وتحقيق انسيابية في حركة المرور.

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ، لمجموعة من الشوارع الحيوية في المدينة، موجهًا بضرورة التزام جميع الأجهزة التنفيذية بخطط العمل الموضوعة في رفع المخلفات، مشددًا على أن النظافة يجب أن تكون دائمًا في مقدمة الأولويات.

وأكد أنه على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية متابعة العمليات بشكل دوري ومستمر، مع ضرورة تكثيف الحملات خلال فترات الذروة، لا سيما في الشهر المبارك، والذي يشهد عادة زيادة في حركة المواطنين.

ووجه المحافظ، برفع أي إشغالات تعرقل حركة المرور أو تصعب من حياة الناس، مشددًا على أن هناك رقابة مشددة على كل الأماكن لتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد أن "راحة المواطنين خلال شهر رمضان مسئوليتنا جميعًا، ولن نسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمات لهم، نحن نعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، ولن نتهاون مع أي مخالفة أو إعاقة لحركة المواطنين، أي تقصير سيتم التعامل معه بشكل حازم ولن نسمح بتعطيل مصالح الناس تحت أي ظرف".

وأضاف أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتوقف المحافظ، خلال جولته، لتحية عمال النظافة الصائمين الذين كانوا يواصلون عملهم في رفع المخلفات، مؤكدًا لهم أن جهودهم محل تقدير، مشيدًا بإصرارهم على أداء واجبهم في ظل مشقة الصيام، موجها بزيادة فرق العمل في الفترة المسائية لضمان نظافة الشوارع والأسواق بعد انتهاء ساعات العمل النهارية.

وشدد المحافظ، على ضرورة أن تكون هناك استجابة سريعة لأي شكوى من المواطنين، مؤكداً أن المحافظة ستظل تعمل بوتيرة عالية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصًا في شهر رمضان الذي يتطلب جهودًا استثنائية من الأجهزة التنفيذية كافة.

وأكد أنه سيتم مواصلة الجولات الميدانية بشكل دوري للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقاعس أو تقصير قد يؤثر على راحة المواطنين.