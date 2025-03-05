9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9500 حتى بداية شهر مارس الجاري.

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من 350، والنساء 21، والإداريين 3405، كما يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

يذكر أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، والإداريين نحو 1320.