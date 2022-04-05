مخرج مسلسل «دنيا تانية» يعلن انتهاء أزمته مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية

أعلن المخرج أحمد عبدالعال، انتهاء أزمة مسلسل "دنيا تانية"، مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

وكتب عبدالعال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تتقدم أسرة عمل مسلسل دنيا تانية بالشكر للدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية على حرصه الشديد على ظهور المسلسل بشكل لائق.

وأضاف: تم الاتفاق مع الدكتور خالد وكتاب ومخرج العمل على الخطوط الدرامية محل الخلاف، ونؤكد كصناع ثقتنا التامة في الرقابة المصرية بقيادة الدكتور خالد عبدالجليل وحرصه على قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا.

من جانبه، أكد الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل "دنيا تانية" من بطولة الفنانة ليلى علوي، في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع المسؤولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح.

وأضاف جمال: قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية.

وأثارت الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، جدلا كبيرا بسبب مشهد اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية معبرا عن زنا المحارم.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض "دنيا" لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمدعبد العال.