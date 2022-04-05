النحاس يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

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أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي والمقررة غدا الأربعاء علي ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدورى.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف، احمد يحيي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : كريم يحيي، محمود شبانة، عبدالله نصيب، مورو ساليفو، السيد سالم، صبرى رحيل، محمد عبد السلام.

خط الوسط : خالد الغندور، سعيدو سيمبورى، كريم الديب، عبد الغني محمد، احمد عادل ميسي، فوزى الحناوى، مروان عطية، ابراهيم حسن، كريم ممدوح،

خط الهجوم : احمد راشد، بنجامين، بلال السيد.