جمال علام: صلاح طلب تطوير بعض الملفات

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن محمد صلاح نجم قائد الفراعنة، قد تحدث في الكثير من الملفات بسبب شكاوي العديد من لاعبي الدوري بشأن عقودهم مع الأندية.

وأضاف علام في حواره عبر قناة صدى البلد: "صلاح تحدث ان هناك أندية بتستغنى عن لاعبين بدون ما يحصل على مستحقاته كاملة ، وشدد على لابد أن يكون هناك لائحة شئون اللاعبين لحفظ حقوق اللاعب".

وأكمل "الهدف الاساسي المرحلة القادمة هو تحقيق الفوز في مواجهتين مالاوي لحسم الصعود لأمم أفريقيا ثم الحديث في اللائحة الجديدة وعرضها على فيتوريا قبل اعتمادها بشكل رسمي ".