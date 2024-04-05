الشرطة الألمانية تحقق في هجوم على معبد يهودي لم يخلف إصابات

قالت الشرطة الألمانية، إن عبوة حارقة تركت عند باب معبد أولدنبورج اليهودي في المدينة التي تحمل نفس الاسم بشمالي ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم الجمعة لم يسفر عن وقوع إصابات، ولم يتم التعرف على الجناة بعد.

وكان فريق صيانة في مركز ثقافي مجاور اكتشف الحريق على الفور وقام بإطفاء النيران. وتعرض أحد أبواب المعبد لأضرار.

وقالت الشرطة إنها تبحث باستخدام قوة كبيرة من أفرادها عن الجناة، وإن جهاز أمن الدولة (المسئول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية) يباشر التحقيق في الواقعة.

وقال رئيس شرطة أولدنبورج أندرياس ساجيهورن: "أدين هذا الهجوم على مكان عبادة يهودي في أولدنبورج بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف: "سننتهز هذا الهجوم كفرصة لتعزيز الإجراءات الأمنية على الفور في معبد أولدنبورج حتى يتم كشف ملابسات الجريمة".

وأدان ساسة وممثلون عن الكنيسة هذا الحادث وأعربوا عن شعورهم بالصدمة. ودعا التحالف المضاد لمعاداة السامية ومعاداة الصهيونية في أولدنبورج إلى وقفة احتجاجية عفوية أمام المعبد في المساء.

وطالبت دانيلا بيرينس وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى (التي تقع فيها أولدنبورج) بإجراء تحقيق سريع، وقالت إن "الأجهزة الأمنية ستبذل قصارى جهدها من أجل تحديد هوية الجاني أو الجناة".

ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية المحلية عن بيرينس قولها أيضا: "على الرغم من عدم وضوح دوافع الهجوم بعد، فإنه أثر فيَّ بشدة. فهجمات الحرائق المتعمدة على المعابد اليهودية بالنسبة لي، هي شيء مستهجن ولا يمكن وصفه."

وأكد عمدة أولدنبورج يورجن كروجمان تضامنه مع الجالية اليهودية. وقال: "الهجمات على المعابد اليهودية هي هجمات علينا جميعا، ولن نقبل حقيقة أن مؤسسة يهودية في مدينتنا أصبحت هدفا لمحاولة هجوم".