تراجع معدلات إقبال المتسوقين في بريطانيا على ارتياد المتاجر الشهر الماضي

تراجعت معدلات إقبال المتسوقين البريطانيين، على ارتياد المتاجر خلال شهر مارس الماضي في ظل موجة الأمطار التي شهدتها البلاد.

وذكر اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا أن إجمالي عدد المتسوقين الذين توافدوا على المتاجر البريطانية تراجع الشهر الماضي بنسبة 3ر1%، وإن كانت هذه النسبة تمثل تحسنا كبيرا عن معدل التراجع البالغ 2ر6% والذي تم تسجيله في فبراير السابق عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندي سامبتر، استشاري شؤون تجارة التجزئة لدى مؤسسة سينسورماتيك سوليوشتز للدراسات التسويقية، قوله إن "التعافي المضطرب لمعدلات ارتياد المتاجر الذي شهدناه خلال الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن ثقة المستهلك لم تصل بعد إلى ذروتها، بمعنى أننا قد نشهد تعافيا مضطربا في معدلات التسوق خلال الشهور المقبلة".

وأظهر تقرير اتحاد تجار التجزئة الذي يغطي الفترة من 25 فبراير حتى 30 مارس أن العاصمة لندن مازالت تكابد من تراجع معدلات ارتياد المتاجر حيث بلغت نسبة التراجع الشهر الماضي 6ر4%، في تحسن طفيف عن فبراير عندما بلغت نسبة التراجع 2ر6%.

وحققت أيرلندا الشمالية نتائج أفضل من باقي الأقاليم البريطانية، حيث سجلت بلفاست زيادة في معدلات ارتياد المتاجر بنسبة 4ر9% الشهر الماضي مقابل تراجع نسبته 1ر3% في فبراير.

ويعتبر التعافي البطيء في معدلات إقبال المتسوقين على ارتياد المتاجر في بريطانيا بمثابة تحد لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يأمل في حدوث تعافي اقتصادي في البلاد لتعزيز فرص حزب المحافظين الذي ينتمي إليه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق العام الجاري.