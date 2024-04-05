ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالميا ليسجل مكاسب أسبوعية قوية

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع، اليوم الجمعة، بارتفاع جديد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثمار آمن، في الوقت الذي حد فيه ارتفاع الدولار من زيادة سعر الذهب.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 69ر104 نقطة قبل أن يخسر جزءا من مكاسبه ليسجل 30ر104 نقطة بارتفاع نسبته 17ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 90ر36 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 40ر2345 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، لينهي الأسبوع بارتفاع نسبته 5% تقريبا عن مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 256ر0 دولار إلى 503ر27 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0130ر0 دولار إلى 2360ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ حوالي عام، في حين تراجع معدل البطالة وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي تعزز أداء أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر المكتب التابع لوزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت خلال مارس الماضي بمقدار 303 آلاف وظيفة مقابل 270 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بمقدار 200 ألف وظيفة جديدة خلال مارس الماضي مقابل 275 ألف وظيفة في فبراير وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 8ر3% مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل وتمكنهم من العثور على وظائف، مقابل 9ر3% خلال فبراير.