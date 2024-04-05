 مقتل شاب في قنا بعد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين - بوابة الشروق
الجمعة 5 أبريل 2024 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل شاب في قنا بعد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين

حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 11:38 م

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بعدد من الطلقات النارية؛ بعدما اقتحم مجهولون منزله بقرية الحسينات بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الجمعة؛ إثر لتجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتشت يفيد بمقتل مصطفى ط 24 سنة ومقيم بقرية الحسينات.

وكشفت التحريات الأولية التي قادها اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، عن تجدد خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة أخرى قام على أثرها مجهولين باقتحام منزله وإطلاق النار عليه؛ ما أودى بحياته.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بداخل القرية؛ تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، كما ألقت القبض على بعض الأفراد المشتبه بهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك