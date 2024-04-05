دخول 245 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم سالم لقطاع غزة

سجلت حركة المرور من معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم دخول 245 شاحنة مساعدات وبضائع إلى قطاع غزة.

وذكر مصدر في شمال سيناء أنه تم دخول 59 شاحنة من خلال معبر رفح البري، تضمنت 4 شاحنات سولار، 4 غاز، 8 مواد غذائية، 2 بطانيات، 9 مياه، 5 مواد تنظيف، 1 أحذية وملابس، 3 دقيق، 1 حليب، 1 مستلزمات طبية، قطاع خاص، 25 شاحنة شملت، 3 دجاج مبرد، 1 لبن، 2 بطاطا، 8 زيت طعام، 3 جبنة، 1 تفاح، 1 تمر، 2 سمنة، 2 بيض، 1 برتقال و 1 زبادي.

كما أضاف المصدر: دخلت من معبر كرم أبوسالم 186 شاحنة منها 34 مواد غذائية، 60 دقيق، 8 مواد تنظيف، 3 أدوية، 2 مستلزمات طبية، 1 أجهزة طبية "كراسي متحركة"، 8 ملابس وأحذية، 8 مراتب، 5 مواد غذائية تتبع للهلال الإماراتي، 4 تمر تتبع للهلال الإماراتي و1 أدوية تتبع للهلال الإماراتي.

كما شملت 52 شاحنة قطاع خاص ضمت 5 سكر، 8 بطاطا، 2 أكواب بلاستيك، 5 جبنة، 3 بيص، 3 زيت طعام، 1 أحذية، 1 دقيق، 2 صلصة، 2 مناديل، 2 مناديل معطرة، 2 عجوة، 2 شاي، 1 خميرة، 1 مكرونة، 1 سمنة، 1 تمر، 3 سميد، 1 طحينية، 1 بامية، 2 فستق، 1 أرز، 1 تفاح، 1 قهوة و 1 ثومة.