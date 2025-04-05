الخارجية الفلسطينية تطالب بتسريع آليات وقف الإبادة ومحاسبة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المقطع المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام قوات الاحتلال بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإغاثة والإسعاف في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات الاحتلال بأنه لم يهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن «هذه الجريمة مكتملة الأركان تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعب فلسطين، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية؛ لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لأهل القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين».

وجددت التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المنابر، للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه؛ وصولاً إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعب فلسطين، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسئوليات التي يفرضها القانون الدولي.

*الخارجية: التوثيق الجديد لجريمة إعدام الاحتلال طواقم الإغاثة يستوجب تسريع آليات وقف الإبادة ومحاسبة الاحتلال*



تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن المقطع المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام قوات الاحتلال بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإغاثة والاسعاف في 23 آذار/ مارس… — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) April 5, 2025

وفند مقطع مصور في هاتف محمول يعود لمسعف عثر على جثته قي مقبرة جماعية تضم جثث 15 شهيدا من عمال الإغاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، ادعاءات الاحتلال بأنه لم يهاجم مركبات الإسعاف عشوائيا، ولم يتعرف عليها لأنها كانت دون إضاءة أو إشارات طوارئ.

وأظهر الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، وبشكل واضح، أن مركبات الإسعاف والإطفاء، التي كان يستقلها المسعفون وطواقم الدفاع المدني، كانت مُعلّمة بوضوح، وأضواء الطوارئ كانت مضاءة، أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت «نيويورك تايمز» أن الفيديو، الذي تسلمته من دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة، يُظهر بوضوح مركبات الإسعاف وشاحنة إطفاء كانت تقلّ 14 من عناصر الإسعاف والدفاع المدني، ومصابيح الطوارئ في تلك المركبات كانت تعمل لحظة تعرضها لإطلاق النار، ما يُكذّب الادعاءات الإسرائيلية بأن المركبات كانت «تتحرك بشكل مريب»، دون إضاءة أو إشارات تحذيرية.

وأكدت «نيويورك تايمز» أنها تحققت من توقيت وموقع تصوير الفيديو، الذي سُمع فيه صوت أحد المسعفين وهو يردد الشهادة أثناء إطلاق النار.