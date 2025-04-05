فينيسيوس يصالح جماهير ريال مدريد بعد إهدار ركلة جزاء أمام فالنسيا

نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لفريقه ريال مدريد أمام فالنسيا، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان فالنسيا قد افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق المدافع مختار دياخابي، قبل أن يتمكن فينيسيوس من معادلة النتيجة للنادي الملكي مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة إهدار فينيسيوس لفرصة محققة، بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 13، كانت كفيلة بمنح ريال مدريد التقدم في وقت مبكر.

وأصبح فينيسيوس جونيور أعلى لاعب برازيلي يسجل أهدافًا مع ريال مدريد برصيد 104 معادلًا رقم كريستيانو رونالدو.