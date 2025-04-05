مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات: لا رسوم جمركية على الهواتف المنتجة بمصر

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا توجد رسوم جمركية على الهواتف المنتجة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن كل من يشتري هاتفًا من أحد التجار عليه التأكد من وجود رسوم من دعمه عبر تطيبق تليفوني.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن ذلك من خلال الرقم التعريفي للهاتف، وإذا وجد المشتري أن هناك رسومًا مستحقة على الهاتف فعليه ألا يشتريه قبل أن يدفعها التاجر أولًا.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 مليون عملية تسجيل أجريت على تطبيق تليفوني، تضمنت الاستعلام عن وجود رسوم مستحقة، داعيًّا كل مواطن يشتري هاتفا أن يحصل على فاتورة ضريبية من التاجر لضمان حقه إذا تبين لاحقًا وجود رسوم على الهاتف.

ولفت إلى أن من يتم تعليق هاتفه ويدفع الرسوم المستحقة عليه سيتم تفعيل هاتفه فور سدادها، مؤكدا أنه يتم حاليًّا إجراء عملية حصر للأعداد التي دفعت الرسوم.



ويبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الاثنين المقبل، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.

يأتي ذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.