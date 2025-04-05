شهداء وجرحى في تجدد الغارات على قطاع غزة

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جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم السبت.

وبحسب وكالة «معا»، ارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى (صلاح الدين) بدير البلح، وهما سلمان محمود عابد ونجله محمود.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت طفلة جراء القصف الإسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا باستهداف الاحتلال لتكية وسط خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في مدينة رفح، وشن سلسلة غارات جديدة أدت إحداها لاستشهاد مواطن وإصابتين باستهداف منزل يعود لعائلة شعت بمنطقة ميراج شمال شرق رفح.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان من عائلة سالم باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد مواطن إثر إصابته برصاص قناص الاحتلال المتمركز على تلة المنطار شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.