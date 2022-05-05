فرنسا والهند تدعوان لوقف فوري للمعارك في أوكرانيا

دعت فرنسا والهند، اليوم /الخميس/ لوقف فوري للمعارك والأعمال العدائية في أوكرانيا.

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دعا - خلال اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية (باريس) إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأوضح أن فرنسا أدانت بشدة العلمية العسكرية الروسية.. مضيفا أن الهند - والتي تسعى إلى توازن صعب بين الغرب وروسيا والتي تزودها بجزء كبير من احتياجاتها من الأسلحة والطاقة - تمتنع عن إدانة العملية الروسية على أوكرانيا صراحة ولكنها تدعو إلى الحوار لوضع حد لهذه الأزمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال - في وقت سابق - إن هناك مدنيين بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة (ماريوبول) المحاصرة.. مضيفا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.