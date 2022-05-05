 فرنسا والهند تدعوان لوقف فوري للمعارك في أوكرانيا - بوابة الشروق
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فرنسا والهند تدعوان لوقف فوري للمعارك في أوكرانيا


نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 9:33 ص

دعت فرنسا والهند، اليوم /الخميس/ لوقف فوري للمعارك والأعمال العدائية في أوكرانيا.
وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دعا - خلال اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية (باريس) إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا.
وأوضح أن فرنسا أدانت بشدة العلمية العسكرية الروسية.. مضيفا أن الهند - والتي تسعى إلى توازن صعب بين الغرب وروسيا والتي تزودها بجزء كبير من احتياجاتها من الأسلحة والطاقة - تمتنع عن إدانة العملية الروسية على أوكرانيا صراحة ولكنها تدعو إلى الحوار لوضع حد لهذه الأزمة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال - في وقت سابق - إن هناك مدنيين بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة (ماريوبول) المحاصرة.. مضيفا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.


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