 تعيين كارين جان بيير سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض محل جين ساكي - بوابة الشروق
الخميس 5 مايو 2022 10:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

تعيين كارين جان بيير سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض محل جين ساكي

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 10:23 م

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم/ الخميس/ تعيين السيدة "كارين جان بيير" سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض؛ لتحل محل جين ساكي، حيث ستبدأ عملها في 13 مايو.

وأثنى بايدن - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية اليوم - على كارين بيير، قائلاً: إنها لا تملك الخبرة لهذه المهمة "الصعبة" فقط، بل إنها ستواصل "قيادة الطريق في التواصل بشأن عمل إدارة بايدن هاريس".

وأضاف بايدن أن كارين سوف تكون أيضاً "صوتاً قوياً يتحدث بالنيابة عني وعن هذه الإدارة".

وتشغل جان بيير حالياً منصب النائب الأول للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك