الكويت تدين سماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لسماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، حذرت الوزارة في بيان لها من مغبة استمرار تلك الانتهاكات الخطيرة، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقيات جينيف، ومدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وطالبت الخارجية الكويتية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته للجم تلك الانتهاكات، وإلزام قوة الاحتلال، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق، وأرضه ومقدساته.

وفي وقت سابق، اقتحم نحو 600 مستوطن صباحا المسجد الأقصى المبارك، على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.

وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى بالدّفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 مواطنا قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، كما أبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن الأقصى، حيث أخرجتهما من «باب السلسلة».