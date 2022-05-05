روسيا: القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف

أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان الحرس الوطني الروسي: «أثناء القيام بعملية استطلاع وبحث، رصد عناصر الحرس الوطني مجموعة مسلحة لا تحمل علامات تعريفية، كانت تتقدم خفية في منطقة غابات باتجاه مواقع القوات الروسية».

وتابع البيان: «لم يستجب المخربون إلى عرض الاستسلام وقاموا بإطلاق النار. وعند محاولتها الاختراق، قامت القوات الخاصة بصد العدو، وبعد ذلك قامت بالقضاء على المجموعة التخريبية وقائدها».

وأشار الحرس الوطني في بيانه إلى أنه بعد المعركة، عثرت عناصره على معسكر تدريب للدفاع الإقليمي الأوكراني في المنطقة المجاورة.

وفي وقت سابق، أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا، عندما قصف المسلحون الأوكرانيون قافلة من اللاجئين في منطقة خاركوف، حسبما قال ممثل مستشفى لوكالة «سبوتنيك».

وقال الممثل: «عدد الضحايا نتيجة لقصف قافلة من اللاجئين في "ستاري سالتوف"، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في فولشانسك، هو 13 شخصا. هؤلاء هم الذين تمكنوا من الخروج من تحت القصف».

وأضاف شاهد عيان لوكالة «سبوتنيك»: «كانت قافلة من اللاجئين، تتكون من 34 سيارة، متجهة من فولشانسك إلى خاركوف. وقعت المأساة عندما غادرت السيارات إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية ستاري سالتوف. حيث فتحت نقطة التفتيش الأوكرانية النار عليهم».