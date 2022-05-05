صحة مطروح: مصرع أب وإصابة طفلة فى حادث غرق بشاطئ الأبيض

قال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح،إن شخصا لقى مصرعة،وإصابة طفلة،جراء تعرضهما لحادث غرق بإحدى شواطئ قطاع الابيض،بمدينة مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح،إن المستشفى العام استقبل كلا من أحمد ابراهيم عبد الرحمن صوابي 38 سنة من محافظة الشرقية العاشر من رمضان جثمان هامد، ونجلته ريتال احمد ابراهيم عبد الرحمن 11 سنة مصابة بأعراض ما بعد الغرق.

حيث تم وضع الطفلة المصابة، تحت الملاحظة حتى استقرار حالتها الصحية ووضع والدها في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

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