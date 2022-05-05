المنيا تواصل حملات النظافة ونقل القمامة إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز محافظة المنيا واصلت تنفيذ حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة؛ لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة لتنفيذ أعمال تمهيد الطرق؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالقرى التابعة للمركز، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة من مقلب الوسيط والشيخ أحمد والمطافي والسلخانه والحديد والصلب وبرج الإذاعة والتلفزيون والمحيط وسينا كولا أرض أبوسيدهم والصرماني وعزبة بنيامين والحينه وعقوب البحرية والقبلية وعزبة الباشا والمدرسة التجريبية.

كما تم رفع تراكمات القمامة بقرى: منقطين – العزيمة – بني غني – البيهو – قلوصنا – أحياء جنوب وشرق المركز.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شمال وغرب المركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال رفع تراكمات القمامة، حيث أسفرت الأعمال عن رفع تراكمات القمامة من مداخل قريتي البرشا ودير البرشا، بمحيط الوحدة الصحية ومنطقة أبو حنين، حيث تم نقل جميع المخلفات للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بالطرق الرئيسية بالمركز.

وأعلنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وبني مزار وديرمواس، عن رفع تراكمات القمامة، إذ تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار من رفع تراكمات القمامة بمحيط دائرة الوحدة المحلية بشلقام وبردونة وأبو العباس وابطوجة، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس وكذلك قري شرق النيل بمركز المنيا.