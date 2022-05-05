 أوكرانيا: هجمات صاروخية شرقي البلاد تلحق أضرارا بالسكك الحديدية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: هجمات صاروخية شرقي البلاد تلحق أضرارا بالسكك الحديدية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 12:27 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 12:27 ص

صرح رئيس هيئة السكك الحديدية في أوكرانيا أولكسندر كاميشين، بأن هجوما صاروخيا روسيا، استهدف وسط مدينة دنيبرو شرقي البلاد تسبب في أضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية.

ووردت تقارير من كييف وأوديسا وشيركاسي وكيروفوهراد وزابورجيا عن وقوع انفجارات، تسببت في بعضها الدفاعات الجوية.

ودوت صافرات الإنذار لفترة أول في المساء بأنحاء المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

ووفقا للإدارة الإقليمية، لقي ما لا يقل عن مدنيين حتفهما في منطقة دونتيسك بشرق أوكرانيا، وأصيب 11 شخصا آخرين في الهجمات الروسية.

ووردت تقارير عن إطلاق نيران المدفعية على ميكولايف وخاركيف.

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