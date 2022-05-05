سلوفاكيا تدعم الحظر الأوروبي على النفط الروسي ولكنها تحتاج لفترة انتقالية حتى 2025

أعرب وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك عن دعم بلاده لحظر الاتحاد الأوروبي المقترح على واردات النفط الروسي ولكنها تحتاج فترة انتقالية أطول حتى نهاية 2025 لتطبيقه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سوف يوقف التكتل واردات النفط الخام الروسي على مدار الستة أشهر المقبلة وسوف يوقف شراء وقودها المكرر بحلول نهاية العام في إطار جولة سادسة من العقوبات لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء غزو أوكرانيا.

وقال سوليك للإذاعة الألمانية اليوم الخميس، إن الحكومة في براتيسلافا –ونظيرتيها في جمهورية التشيك والمجر- "تريد الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي" ولكن تحتاج إلى ثلاث سنوات إضافية بسبب اعتمادها المكثف على النفط الروسي.

وقال إنه يمكن ممارسة المزيد من الضغط على بوتين في حال تم اتخاذ خطوات لخفض أسعار الطاقة، مثل تعليق التجارة في انبعاثات الكربون لعدة سنوات .