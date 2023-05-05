هولندا ترسل بعثتين من خبراء الطب الشرعي إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب

أعلنت هولندا، إرسال بعثتين أخريين من خبراء الطب الشرعي إلى أوكرانيا في عام 2023 للتحقيق في جرائم الحرب تحت رعاية المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد بيان مشترك بين أوكرانيا وهولندا، حسب ما أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن البلدين سيواصلان دعم المحكمة الجنائية الدولية في مساعيها.

وفي هذا الصدد، سترسل هولندا بعثتين أخريين للطب الشرعي إلى أوكرانيا في عام 2023 تحت راية المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق نفسه، كانت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرين، قد قالت خلال اجتماع مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في قاعدة القوات الجوية الملكية الهولندية، إن إرسال مثل هذه المهام مهم لتقديم مرتكبي الجرائم في أوكرانيا إلى العدالة.

ويشار إلى أن هولندا أرسلت نهاية أبريل الماضي مجموعة من خبراء الطب الشرعي إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب، مؤلفة من 60 شخصًا.

وكان زيلينسكي قد زار هولندا في وقت متأخر من الأربعاء الماضي في رحلة لم يعلن عنها مسبقًا وهي أول زيارة له إلى البلاد.