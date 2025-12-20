مقتل 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين إثر هجوم روسي بالصواريخ على أوديسا الأوكرانية

قال جهاز الطوارئ الأوكراني، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون، في هجوم روسي ليلي بالصواريخ على البنية التحتية في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، في الوقت الذي من المقرر أن يتوجه فيه مبعوث من الكرملين إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لإجراء محادثات بشأن خطة أمريكية مقترحة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.

وتأتي هذه المناقشات في إطار دفعة أمريكية للسلام مستمرة منذ شهور، اشتملت أيضًا على اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين أوائل الأسبوع الجاري.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن وفده انتهى من اجتماعات منفصلة في الولايات المتحدة مع شركاء أمريكيين وأوروبيين، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الكثير سيتوقف على الموقف الأمريكي بعد المناقشات مع الروس.

وذكر زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، أن «السؤال الرئيسي يظل هو كيف سترد الولايات المتحدة بعد المشاورات مع الروس، وفي هذه المرحلة، لا أعلم حقًا، ولكنني سأعلم في وقت لاحق من اليوم»، طبقًا لـ(أ ب).

وأضاف جهاز الطوارئ، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن بعض المصابين في أوديسا كانوا على متن حافلة ركاب كانت وسط القصف الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة، كما اشتعلت النيران في شاحنات وسيارات متوقفة في ساحة انتظار.

وقال أوليه كيبر، رئيس منطقة أوديسا، إن الميناء تعرض أيضًا لقصف بالصواريخ الباليستية، ولم تعلق موسكو على الفور على التقارير المتعلقة بالهجوم.



