مندوب أوكراني يلكم عضوا روسيا في اجتماع دول البحر الأسود بتركيا

لكم مندوب أوكراني عضوا في الوفد الروسي في وجهه خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده. وقع الحادث يوم الخميس في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث.

وقال "أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها".

وتزامنا مع اجتماع ممثلي دول منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وعددها 13، يوم الخميس واصلت طائرات مسيرة روسية مهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف.