وزير ليبي: عودة رحلات شركتي الطيران القطرية والأردنية من وإلى البلاد

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا محمد سالم الشهوبي، «عودة رحلات شركات الخطوط الملكية الأردنية والخطوط القطرية من وإلى ليبيا الشهر الجاري»، منوهًا بأن «المناقشات قائمة مع الخطوط الجوية السعودية لاستئناف رحلاتها» من وإلى ليبيا، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الشهوبي خلال اجتماعه مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي في موقعها الإلكتروني.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي، وخطة مصلحة المطارات لتفعيل المطارات المحلية، وتوفير التجهيزات اللازمة لها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لمصلحة الطيران المدني بشأن فتح وجهات دولية جديدة وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية لرفع التجميد عن المطارات الليبية.