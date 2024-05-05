قصف إسرائيلي مكثف على قرى وبلدات جنوبي لبنان

كثف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على قرى وبلدات جنوبي لبنان، عبر القصف المدفعي والغارات الجوية التي بلغت 11 اعتداء جويا بالصواريخ، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت مصادر ميدانية في بيروت، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة ميس الجبل، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة شخصين بجروح، كما قصف بلدات "كفركلا، والعديسة والطيبة، ومركبا، وحولا وعيتا الشعب وجبل بلاط".

فيما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات "علما الشعب، والضهيرة، والناقورة، وراشيا الفخار، وشبعا، بالإضافة إلى قصف بالقذائف الفوسفورية على وادي السلوقي.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.