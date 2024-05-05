إيران تعلن موعد بدء بناء الجزيرة النووية لمحطة كارون

أفاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بأن طهران تخطط لبدء بناء الجزيرة النووية لمحطة كارون للطاقة النووية، في خريف العام الحالي.

ونقلت القناة الرسمية للحكومة الإيرانية على منصة «تلجلرام»، عن إسلامي، قوله: «بعون الله، سيتم هذا العام تنفيذ أول صب خرسانة للجزيرة النووية لمحطة كارون للطاقة النووية.. آمل أن (يحدث هذا) في الخريف (المقبل)».

وأضاف أن صب الخرسانة في أساس الجزيرة النووية يعني البدء الكامل في البناء ليس فقط لمبنى المفاعل، ولكن أيضًا لوحدة الطاقة بأكملها في المحطة.

والجزيرة النووية عبارة عن مجمع من المباني والهياكل التي تضمن المفاعل النووي في محطة الطاقة النووية، وفق وكالة سبوتنيك.

وكان إسلامي، قد صرح في نهاية أكتوبر الماضي، بأن إيران بدأت في بناء محطة جديدة للطاقة النووية غربي البلاد تسمى «كارون»، بقدرة 300 ميجاوات من الطاقة.

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