هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها «يا نحلة»

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طرحت الفنانة هيفاء وهبي، منذ قليل، أغنيتها الجديد "يا نحلة"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، احتفالا بعيد الربيع.

ونشرت هيفاء مقطع تشويقي للأغنية عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قائلة: "ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر؟، فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب، وهناك من هم مثل الفيروس والسم".

أغنية "يا نحلة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي، أحيت الأسبوع الماضي حفلا غنائيا في الخليج ضمن جولتها الغنائية الأخيرة، وظهرت وهي ترتدي فستانا قصيرا أثار جدلا كبيرا حولها خلال إحيائها هذا الحفل.

وقدمت هيفاء خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى الأغاني السينجل التى طرحتها مؤخرا.