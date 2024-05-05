الصين: ليس لدينا أجندة خفية في جنوب المحيط الهادئ

ذكرت السفارة الصينية في نيوزيلندا في بيان، أمس السبت، ردا على مخاوف أثارها وزير خارجية نيوزيلندا أن الصين ليس لديها أي أجندة خفية ولا أهداف جيوعسكرية، في جنوب المحيط الهادئ.

وأضاف البيان، أن الصين تستعد لمواصلة العمل مع نيوزيلندا لمعالجة الخلافات، من خلال الحوار البناء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابع البيان، أن الصين أحد الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية.

وكانت نيوزيلندا، قد أعربت عن قلق بالغ إزاء طموحات الصين في المحيط الهادئ.

يذكر أن وزير الخارجية الصيني وانج يي، قد اجتمع في مارس الماضي مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، حيث تعهد الجانبان ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات.