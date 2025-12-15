السوداني: العلاقات الثنائية العراقية - الأمريكية تشهد تطورا وتقدما مستمرا

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العلاقات الثنائية العراقية - الأمريكية تشهد تطورا وتقدما مستمرا في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام متبادل لمواصلة تنميتها في مختلف المجالات والقطاعات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة.

وشدد السوداني، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، على "أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من تعاون إقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، في ضوء مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة وبما يسهم في دعم مختلف المسارات التنموية والخدمية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه، بارك القائم بالأعمال الأمريكي للعراق، إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، وهو ما يدل على دخوله مرحلة جديدة من الإستقرار والازدهار والتنمية.

وجدد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التعاون مع العراق في مساعيه الرامية إلى تحقيق التنمية والإستقرار.

وحسب البيان، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة بما يسهم في فرض الاستقرار والأمن في المنطقة.