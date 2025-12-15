مسئول سوري: منفذ الهجوم الذي قتل أمريكيين انضم حديثا لقوات الأمن ونقل للاشتباه بارتباطه بداعش

قال مسئول سوري، إن الرجل الذي نفذ هجوما في سوريا أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين، كان قد انضم قبل شهرين إلى قوات الأمن الداخلي السورية كحارس أمن في إحدى القواعد، قبل أن ينقل لوظيفة أخرى مؤخرا على خلفية شبهات باحتمال ارتباطه بتنظيم "داعش"، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد.

وأسفر الهجوم الذي وقع السبت في الصحراء السورية قرب مدينة تدمر التاريخية عن مقتل عنصرين من القوات الأمريكية ومواطن أمريكي مدني، وإصابة ثلاثة آخرين، كما أُصيب ثلاثة من عناصر قوات الأمن السورية خلال اشتباكهم مع المهاجم، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا.

وأوضح البابا، أن السلطات السورية الجديدة واجهت نقصا في الكوادر الأمنية، واضطرت إلى التجنيد السريع عقب النجاح غير المتوقع لهجوم شنته فصائل متمردة العام الماضي وكان يهدف إلى السيطرة على مدينة حلب شمالا، لكنه انتهى بالإطاحة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال البابا: "صدمنا لأننا خلال 11 يوما سيطرنا على سوريا بأكملها، وهذا وضع أمامنا مسؤولية كبيرة على المستويين الأمني والإداري".

وأضاف أن المهاجم كان واحدا من بين 5 آلاف عنصر انضموا مؤخرا إلى فرقة جديدة في قوات الأمن الداخلي جرى تشكيلها في المنطقة الصحراوية المعروفة باسم "البادية"، وهي إحدى المناطق التي لا يزال ينشط فيها فلول تنظيم "داعش" المتطرف.