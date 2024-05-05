رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت إنه لا يعتزم حل البرلمان، وذلك بعد أسبوع من خسارة حزبه /الليبرالي الديمقراطي/ ثلاثة مقاعد في مجلس النواب في الإنتخابات التكميلية، في ظل تقويض فضيحة الرشوة المالية لشعبية الحزب.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2021، رفض أيضا التعليق على ما إذا كان سوف يخوض السباق على رئاسة الحزب في سبتمبر المقبل، رغم حرصه على تأمين ولاية ثانية ، على ما يبدو، في رئاسة الحزب من أجل بناء حكومة طويلة الأمد.

وأجريت الانتخابات التكميلية يوم 28 أبريل الماضي، مع تعرض الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، المدعوم بصورة أساسية من الناخبين المحافظين، لتدقيق مكثف بعد أن تجاهل بعض أعضائه الإفصاح عن جزء من دخلهم من حفلات جمع الأموال لسنوات.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في مدينة ساوباولو البرازيلية ، قبيل ختام جولته التي استمرت سته أيام وشملت فرنسا والبرازيل وباراجواي، "سأبذل ما في وسعي لمعالجة القضايا غير القابلة للتأجيل، مثل تنفيذ الإصلاحات السياسية".