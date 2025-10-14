ملك الأردن يبدأ جولة أوروبية تشمل 4 دول

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل إيطاليا والفاتيكان والمجر وسلوفينيا، وذلك لتعزيز مجالات التعاون معها.

وذكر بيان للديوان الملكي، أن الملك عبد الله "غادر أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى إيطاليا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل أيضا المجر وسلوفينيا".

وأضاف أنه "سيبحث خلال الجولة سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن ملك الأردن "سيزور الفاتيكان ويلتقي (رئيس الدولة) قداسة البابا ليو الرابع عشر للمرة الأولى منذ تنصيبه".

وفي روما، سيلتقي ملك الأردن "بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما يترأس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جولة جديدة من اجتماعات العقبة".

واجتماعات العقبة هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله عام 2015 لتعزيز التعاون بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف على المستوى الدولي.

وتغطي مبادرة اجتماعات العقبة مناطق مختلفة من العالم لبحث التحديات التي تستجد فيها، وقد حققت نجاحات على مر السنوات.

وحسب بيان الديوان الملكي سيعقد ملك الأدن "في العاصمة بودابست لقاءات مع الرئيس المجري تاماس سوليوك، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأعضاء في البرلمان الهنغاري".

ويشارك الملك عبد الله في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" التي تترأسها سلوفينيا هذا العام.

ولفت الديوان الملكي، إلى أنه "تم توجيه الدعوة للملك للمشاركة بالقمة للعام الثاني على التوالي، وهو الزعيم الوحيد المدعو من خارج دول جنوب أوروبا".

ويجري ملك الأردن خلال جولته مباحثات في العاصمة ليوبليانا مع رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موسار، ورئيس الوزراء الدكتور روبرت غولوب، بحب بيان الديوان الملكي.

ولم يحدد الديوان الملكي الأردني مدة الجولة التي غداة مشاركته بقمة السلام التي شهدتها مدينة شرم الشيخ المصرية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.