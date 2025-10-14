استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة الاحتلال في منطقة معن شرق مدينة خانيونس

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الثلاثاء، باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة في منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء والمصابين يومًا بعد يوم.

من جانبها، اتهمت حركة حماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال قتل عددًا من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: «مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال وعدم السماح له بالتلفت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة».

وفي وقت سابق من اليوم، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إطلاق النار على فلسطينيين شمالي القطاع.

وقال الجيش في بيان، إنه تم رصد عدد ممن وصفهم بالمشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر وزعم أنهم اقتربوا من قواته العاملة في شمال قطاع غزة، مدعيا أن الأمر شكل انتهاكًا للاتفاق.

وزعم الجيش أن قواته حاولت صدهم، لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في الاقتراب من القوات، التي أطلقت النار عليهم للقضاء على التهديد، وفق ادعائه.