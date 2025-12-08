 متحدثة باسم نتنياهو: رئيس الوزراء سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 8:38 م القاهرة
متحدثة باسم نتنياهو: رئيس الوزراء سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر

 تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 8:00 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 8:00 م

قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر الجاري لمناقشة الخطوات التالية في خطة السلام التي تقودها واشنطن بشأن قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد يسافر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة بين 28 ديسمبر و4 يناير، بيد أن المتحدثة امتنعت عن تأكيد ذلك.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن قبل نحو أسبوع أن ترامب وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب".

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من خطة السلام بعد أن تسلم حركة حماس آخر جثمان رهينة إسرائيلي مقابل جثامين 15 فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل.


