محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بشارع النميس بحي شرق؛ لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس، وجمع كبير من الآباء والقساوسة والإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط.

وقدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، والآباء والقساوسة وجميع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، معربا عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بالعيد وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للمحافظ والقيادات الدينية بمناسبة العيد.

وأوضح المحافظ، أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معا على تنمية واستقرار البلاد.

وأكد أن الدولة وكل أجهزتها وقيادتها يعملون جميعًا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيًا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع.

من جانبه وجه الأنبا يوأنس الشكر لمحافظ أسيوط، وجميع الحضور على زيارتهم للمطرانية كل عيد لتقديم التهاني ومشاركتهم احتفالاتهم، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما آمنة في ظل ما يشهده محيطها من صراعات، متمنيًا دوام المحبة والسلام على الوطن.

وكان محافظ أسيوط، قد بدأ أمس السبت زياراته للكنائس والأديرة والإيبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد، كما بعث ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.