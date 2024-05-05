 اليابان تعلن التقدم بطلب لاستضافة اجتماع بنك التنمية الآسيوي لعام 2027 - بوابة الشروق
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اليابان تعلن التقدم بطلب لاستضافة اجتماع بنك التنمية الآسيوي لعام 2027

بنك التنمية الآسيوي
بنك التنمية الآسيوي
تبليسي ( جورجيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 5:17 م

أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الأحد، عن تقدم بلاده بطلب لاستضافة الاجتماع السنوي الستين لبنك التنمية الآسيوي في اليابان عام 2027.

وجاء إعلان سوزوكي في خطاب ألقاه في اليوم الختامي للاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي لهذا العام في العاصمة الجورجية تبليسي.

ونقلت وكالة جيجي اليابانية عن سوزوكي قوله أيضا إن اليابان سوف تقدم حوالي 162 مليار ين لصندوق التنمية الآسيوي الذي يوفر مساعدات للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في البنك.

ويُذكر أن اليابان قد استضافت آخر اجتماع سنوي لبنك التنمية الآسيوي في يوكوهاما بالقرب من طوكيو عام 2017.

وقال سوزوكي: "نريد استضافة (اجتماع 2027) في اليابان، بهدف أن يواصل بنك التنمية الأسيوي لعب دور رئيسي في ازدهار المنطقة".


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