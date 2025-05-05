تراجع أسعار النفط مع إغلاق أغلب البورصات الآسيوية بسبب عطلات رسمية

تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من دولارين للبرميل في بداية تعاملات اليوم الأثنين بعد إعلان تجمع أوبك + للدول المصدرة للنفط اعتزامه زيادة الإنتاج. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 21ر2 دولارا أي بنسبة 8ر3% إلى 08ر56 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية ببورصة نيويورك للسلع (نايمكس).

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 14ر2 دولارا إلى 15ر59 دولارا للبرميل.

جاء ذلك بعد إعلان أوبك + يوم السبت الماضي اتفاق الدول الأعضاء على زيادة أخرى في الإنتاج بداية من يونيو، حيث وافقت دول التجمع بقيادة السعودية وروسيا على إضافة 411 ألف برميل يوميا بداية من الشهر المقبل، مما يسرع من وتيرة إعادة إنتاج التجمع إلى مستويات ما قبل التخفيضات الكبيرة التي تمت في 2022.

وقال التجمع إن قرار ضخ كميات إضافية من النفط الخام إلى الأسواق يستند إلى الأسس القوية للطلب في السوق، في حين يتكهن بعض المحللين بأن يكون القرار محاولة من جانب الدول لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالبهم دائما بخفض أسعار النفط العالمية.

وخلال الشهور الثلاثة الماضية تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 20%، وهو ما أرجعه متعاملون بدرجة كبيرة إلى تداعيات السياسات التجارية للرئيس ترامب على الاقتصاد العالمي.

ويقول ستيفن إينيس، من شركة إس بي آي لإدارة الأصول، في تعليق له: "واشنطن تريد طاقة رخيصة، ومنتجو النفط الخليجيون مازالوا يعتمدون على الضمانات الأمنية الأمريكية؛ البيت الأبيض يُلحّ عليهم (لزيادة الإنتاج، وهم يُنصتون له .. بهذا المعنى، أصبح الرئيس الأمريكي صوتًا متأرجحا غير رسمي داخل أوبك+".

وفي أسواق المال الآسيوية، أغلقت بورصات شنغهاي وهونج كونج وطوكيو والهند أبوابها بسبب عطلات رسمية في تلك الدول. وتراجع مؤشر إس أند بي /أيه.إس إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 7ر0% إلى 90ر8182 نقطة. وتراجع مؤشر تاي إكس للأسهم التايوانية بنسبة 1ر2%.