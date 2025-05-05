كروزيرو يفوز على فلامينجو في الدوري البرازيلي

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فاز فريق كروزيرو على فلامينجو 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد "صباح الإثنين بتوقيت جرينتش" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم كروزيرو بهدف سجله كايو جورج في الدقيقة 15، وتعادل فلامينجو بهدف سجله جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل كروزيرو هدف الفوز عن طريق جابرييل باربوسا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع كروزيرو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فلامينجو عند 14 نقطة في المركز الثاني.