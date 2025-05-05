الصحة: نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى الشيخ زايد التخصصي – التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم كبير الحجم بالفك السفلي لمريضة تبلغ من العمر 45 عامًا، دون أي آثار أو ندبات ظاهرية على الوجه.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المريضة كانت تعاني من ورم كبير Extreme-Sized Ameloblastoma، بدأ في الظهور عام 2017 ويزيد وزنه عن 500 جرام، لافتا إلى أن الحالة رُفضت في عدة مراكز طبية سابقة بسبب تعقيد الجراحة وصعوبتها.

وأشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن العملية أُجريت على نفقة الدولة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن إحصائيات جراحات الوجه والفكين بمستشفى الشيخ زايد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بلغت 69 عملية، تضمنت تثبيت كسور، واستئصال أورام، ورفع شرائح ومسامير، وإصلاح جروح، وتركيب أو فصل سدائل جراحية.

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إنه قد تم استقبال المريضة وتحضيرها في قسم العيادات الخارجية، حيث باشر الحالة فريق جراحة الوجه والفكين بقيادة الدكتورة غادة المرشدي، رئيس القسم، وأستاذ ممتحن بكلية الجراحين الملكية في إنجلترا.



وأشارت الدكتورة غادة المرشدي إلى أن التحضير للجراحة شمل إجراء فحوصات متقدمة واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم بناء الفك السفلي افتراضيًا (Virtually)، بالإضافة إلى طباعة نموذج ثلاثي الأبعاد للفك وشريحة تعويضية خاصة، تضمن الحفاظ على ملامح الوجه الطبيعية بعد الجراحة.



أضافت أن الجراحة استغرقت نحو ساعتين، تم خلالها استئصال الورم بالكامل من داخل الفم، مع تثبيت الشريحة التعويضية، دون الحاجة لعمل شق حنجري، وهو ما يعد إنجازًا استثنائيًا في هذا النوع من العمليات، التي غالبًا ما تُجرى عبر فتح جراحي ظاهر، مؤكدة أن المريضة خرجت من غرفة العمليات إلى القسم الداخلي بحالة صحية جيدة، بعد أن تمت العملية بنجاح.



شارك في تنفيذ الجراحة الدكتور عمرو لطيف والدكتور أوس أحمد – أخصائيي جراحة الوجه والفكين – وبمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتور يحيى حماد، والدكتور أحمد كريم، والدكتور خالد جمال، إلى جانب فريق التمريض برئاسة السيد عماد عبد الحكيم.



