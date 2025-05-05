وفد هيئة الاعتماد يعقد لقاء موسعا في مستشفى العريش

استمرارًا للجهود المبذولة لدمج محافظة شمال سيناء في منظومة التأمين الصحي الشامل، وبتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة،

شهد مستشفى العريش العام اليوم لقاءً موسعًا بحضور وفد هيئة الاعتماد، والدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، وعدد من مديري الإدارات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي، استمرارًا للجهود المبذولة لدمج محافظة شمال سيناء في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء هذا اللقاء في إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات التمهيدية التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتهيئة المحافظة لدخول المنظومة الجديدة. وقد شارك في الزيارة وفد من الهيئة، ضم الدكتورة منى عبد الله محمد، مدير إدارة الدعم الفني، والفريق المعاون: الدكتورة سناء عبد الحليم، والدكتورة رانيا حسين كامل، والدكتورة سلمى عبد المنعم، والدكتورة نورا أبو المكارم حسين.

وخلال الاجتماع، تم شرح آليات عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تفصيلي، مع التركيز على متطلبات الاعتماد والجودة التي تضعها الهيئة. واستمع مديرو الإدارات إلى شرح وافٍ حول الخطوات اللازمة لتطبيق المنظومة في المؤسسات الصحية التابعة لهم، وأهمية الالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.