مقتل 9 إثر غرق قوارب سياحية جراء عاصفة مفاجئة في الصين

غرقت 4 قوارب سياحية جراء عاصفة مفاجئة على نهر بجنوب غربي الصين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان شخص واحد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت شبكة التلفزيون الحكومي الصينية إن أكثر من 80 شخصا سقطوا في نهر وو عندما ضربت رياح قوية المنطقة السياحية في مقاطعة قويتشو بعد ظهر يوم الأحد.

وأفادت التقارير الأولية بغرق قاربين سياحيين، لكن التلفزيون الحكومي ووكالة أنباء شينخوا الرسمية قالتا يوم الاثنين إن الحادث تضمن أربعة قوارب.

وغرقت القوارب بعد هطول أمطار غزيرة مفاجئة وعاصفة برد ضربت نهر وو، وهو أحد روافد نهر اليانجتسي، أطول أنهار الصين. وفي أحد مقاطع الفيديو التي شاركتها وسائل الإعلام الرسمية، شوهد رجل يقوم بالإنعاش القلبي الرئوي لشخص آخر، بينما كان أحد القوارب يطفو مقلوبا رأسا على عقب.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم الأحد أن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا إلى بذل "كل الجهود" للعثور على المفقودين ورعاية المصابين.