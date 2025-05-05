وزير الخارجية العراقي يحذر من احتمال تطور الأوضاع في سوريا إلى صراع إقليمي

سلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، دعوة رسمية لأمير قطر لحضور القمة العربية، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية، كما ناقشا التحضيرات الجارية لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، بما يعكس تطور العلاقات بين بغداد والدوحة.

وأوضح أن «الوزيرين ناقشا تطورات المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأعربا عن أملهما في أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية تسهم في تهدئة الأوضاع وتجنب المنطقة مزيداً من التوتر».

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل الدبلوماسي المشترك بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز مصالح البلدين.

وأكد حسين أن العراق يشهد استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وأن القمة المرتقبة في بغداد ستُعدّ دليلاً واضحاً على عمق العلاقات العراقية – العربية، معرباً عن تطلع الحكومة العراقية إلى مشاركة فعالة من الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال البيان إن اللقاء تطرق إلى الوضع في سوريا، حيث أعرب الوزير العراقي عن «قلق بلاده من التصعيد المستمر هناك»، محذراً من «احتمال تطور الأوضاع إلى صراع إقليمي أوسع».

ودعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة ودعم الحلول السلمية.