الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 10 معتقلين من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بالإفراج عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، موضحًا أنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم بـ«الصعبة»، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، «لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 19 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه».

يذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية إبريل 2025، بلغ 1747 معتقلا، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.