نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية الكارثة الكبرى التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وجاءت قرارات المكتب التنفيذي للكاف بخصوص أزمة مباراة الإياب بين الترجي والوداد المغربي على النحو التالي:

1 – تقرر إعادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد المغربي لعدم استيفاء الشروط الخاصة باللعب والسلامة في المباراة التي أقيمت يوم 31 من شهر مايو لعام 2019، الأمر الذي ادى لعدم استكمال اللقاء.

2 - إقامة مباراة الإعادة بين الترجي والوداد خارج الأراضي التونسية.

3 – الحفاظ على تطبيق جميع لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلقة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مباراة الإياب.

4– سيتم في اجتماع لاحق للجنة التنفيذية بالكاف، تحديد موعد ومكان إقامة إعادة مباراة الإياب بين الترجي والوداد.

5 – أصبح على نادي الترجي التونسي إعادة كأس البطولة والميداليات للأمانة العامة للاتحاد الإفريقي، وذلك بناء على اخطارهم رسميًا بهذا القرار.

6 – سيتم في وقت لاحق تحديد العقوبات الأخرى بعد تقديم كل الجوانب للجان المختصة فيما يخص التأديب والتحكيم والتنظيم من أجل المعالجة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت شهدت مباراة الترجي والوداد المغربي كارثة كبرى، بعد أن توقفت مباراة الإياب في الدقيقة 59 عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، إلا أن الهدف تم إلغائه من جانب الحكم الجامبي بكاري جاساما بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يعترض مسؤولي الوداد على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي باللقب القاري.